حسام حسن لـ في الجول: الأهلي أو الزمالك شرف.. وناصر ماهر أفضل لاعب في الدوري

الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 - 15:19

كتب : بسام أبو بكر

حسام حسن

بعد بداية بطيئة للدوري، عاد حسام حسن مهاجم سموحة للتألق والتهديف قائدا فريقه للصعود في جدول الترتيب إلى المركز الخامس.

حسام حسن

النادي : سموحة

سموحة

FilGoal.com تحدث مع حسام حسن الذي قال: "بداية، راض عن مستواي الموسم الحالي خاصة أنني نجحت في الانضمام للمنتخب تحت قيادة حسام البدري. مازال أمامي الكثير لأقدمه".

وأردف "أحلم بالحصول على لقب هداف الدوري، لدي الآن 9 أهداف. سجلت أكثر من ذلك الموسم الماضي وفي الموسم الجاري بصراحة غاب عني التوفيق".

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وشدد "تعلمت الكثير من كل المدربين الذين توالوا على سموحة. أما أكثر من أثر على شخصيتي كان هيكتور كوبر، تعلمت منه الكثير مثل تحمل المسؤولية داخل الملعب وخارجه واللعب تحت الضغوط"

وكشف "يتبقى في عقدي موسمين مع سموحة، لدي عروض رسمية ولكن فرج عامر هو المسؤول عن تلك الأمور".

وأعلن "الأهلي أو الزمالك شرف، ولو تلقيت عرضا منهما أو عرض خليجي سأختار الفريق (اللي شاريني) ويريدني بقوة".

وأكد "سأبدي مصلحة سموحة عن مصلحتي، لأنني أعلن أن فرج عامر سيعمل على مصلحتي كذلك".

وأتم "ناصر ماهر هو أفضل لاعب في الدوري هذا الموسم، هو لاعب كبير يتمتع بالمهارة والرؤية الجيدة داخل المستطيل الاخضر ويساعدك في إحراز الأهداف".

ويحتل سموحة المركز الخامس برصيد 43 نقطة بعد مرور 30 جولة من بطولة الدوري المصري.

سموحة حسام حسن في الدوري
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