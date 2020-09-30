ريال مدريد يوضح إصابة هازارد

الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 - 15:00

كتب : FilGoal

إدين هازارد

أوضح نادي ريال مدريد طبيعة إصابة لاعب الوسط البلجيكي إدين هازارد.

كروس دخل قائمة ريال مدريد التي تواجه بلد الوليد يوم الأربعاء، لكنه خرج منها بعد ساعات بسبب الإصابة.

وأفاد ريال مدريد في بيان: "أظهرت الفحوصات التي أجريت للاعبنا إدين هازارد، من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، انه يعاني من إصابة عضلية في ساقه اليمنى".

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وأضاف البيان "نحن حاليا بانتظار تطور حالته"، وذلك لمعرفة مدة غيابه.

وأشارت بعض التقارير الإسبانية إلى أن هازارد قد يغيب لفترة تصل إلى 4 أسابيع.

هازارد لم يظهر في أي مباراة في الموسم الجديد بسبب الإصابات.

ويلعب ريال مدريد ضد بلد الوليد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

إدين هازارد ريال مدريد
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