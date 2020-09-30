أجندة أكتوبر - مواجهات نارية تنتظر الأهلي.. بيراميدز والوداد

يلعب الأهلي صاحب لقب الدوري المصري عدة مباريات قوية في شهر أكتوبر من بينها مواجهة الوداد المغربي.

مباريات الأهلي خلال شهر أكتوبر سيكون أصعب خصم فيها محليا بيراميدز بالإضافة لمواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد.

ويحارب لاعبو الأهلي في أكثر من بطولة على مدار الموسم، في شهر أكتوبر سيلعب في بطولتين، الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

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ويستعرض FilGoal.com مباريات الأهلي في شهر أكتوبر.

وجاءت مباريات المارد الأحمر على النحو التالي:-