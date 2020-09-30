أجندة أكتوبر - مواجهات نارية تنتظر الأهلي.. بيراميدز والوداد

الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 - 13:31

كتب : FilGoal

عمرو السولية - الأهلي - طنطا

يلعب الأهلي صاحب لقب الدوري المصري عدة مباريات قوية في شهر أكتوبر من بينها مواجهة الوداد المغربي.

مباريات الأهلي خلال شهر أكتوبر سيكون أصعب خصم فيها محليا بيراميدز بالإضافة لمواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد.

ويحارب لاعبو الأهلي في أكثر من بطولة على مدار الموسم، في شهر أكتوبر سيلعب في بطولتين، الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

أخبار متعلقة
بيتسو موسيماني.. الأقدار قادته للمجد الإفريقي وعقدة المواجهات الإقصائية أمام الوداد خبر في الجول – موسيماني أبرز المرشحين لخلافة فايلر في تدريب الأهلي مواعيد مباريات الأربعاء 30 سبتمبر 2020 – الأهلي يواجه الترسانة وكلاسيكو السعودية في آسيا في الجول يكشف – مفاوضات مكثفة بين الأهلي وإياناكوني لاستمراره ضمن الجهاز الجديد

اضغط هنا لتطالع أجندة الزمالك

ويستعرض FilGoal.com مباريات الأهلي في شهر أكتوبر.

وجاءت مباريات المارد الأحمر على النحو التالي:-

الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
رومانو: لاعب بايرن وقع على عقود انضمامه إلى ليدز 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وداع عاطفي من موسيماني لـ صنداونز: سأخرج إلى رحلة جديدة خارج حدود منطقة راحتي 13 دقيقة | إفريقيا
أزمة الترسانة.. ما بين الافتقار لخطة واضحة والحاجة للتفكير في المستقبل 31 دقيقة | تقرير في الجول
أجندة أكتوبر - مواجهات قوية تنتظر الزمالك.. المصري وسموحة والرجاء 48 دقيقة | إفريقيا
أجندة أكتوبر - مواجهات نارية تنتظر الأهلي.. بيراميدز والوداد 48 دقيقة | مصر
خبر في الجول – الاتفاق تم.. موسيماني يخلف فايلر في الأهلي ساعة | مصر
اسكواش - مواعيد مباريات اليوم الثالث من بطولة السلسلة الختامية ساعة | رياضات أخرى
رسميا - أستون فيلا يضم لاعب تشيلسي ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصريح مثير من باتشيكو عبر في الجول عقب وصوله مصر لتدريب الزمالك 2 خبر في الجول - غضب إدارة الأهلي من موقف فايلر بعد "رفض كل العروض" 3 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع أحمد حمدي عبد القادر ودفع المدة المتبقية في عقده 4 أمير مرتضى يكشف اعتراض باتشيكو الوحيد.. وتقرير طارق يحيى يحسم عقوبة بنشرقي
قد ينال إعجابك