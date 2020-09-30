رسميا - أستون فيلا يضم لاعب تشيلسي

الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 - 12:48

كتب : FilGoal

روس باركلي - إنجلترا

أعلن نادي أستون فيلا يوم الأربعاء ضم روس باركلي لاعب وسط تشيلسي.

وأفاد النادي في بيان: "يسعد أستون فيلا أن يعلن تعاقده مع روس باركلي على سبيل الإعارة لمدة موسم من تشيلسي".

وقال دين سميث المدير الفني لفيلا: "التعاقد مع لاعب بجودة روس باركلي صفقة رائعة لنادينا، وأنا متأكد من أنه سيزدهر هنا وسيطور فريقنا".

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وخاض اللاعب الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 26 عامًا 33 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

فيما لعب 52 مباراة مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، منذ انتقاله إلى ستامفورد بريدج في يناير 2018.

وشارك باركلي مع فريق إيفرتون الأول في سن 17 عامًا بعد تصعيده من أكاديمية الشباب.

وسجل باركلي 27 هدفًا خلال 179 مباراة مع التوفيز.

أستون فيلا حقق الانتصار الثاني على التوالي في أول مباراتين للفريق بالدوري الإنجليزي لأول مرة منذ عام 1999، حين فاز على فولام.

بتلك النتيجة وصل رصيد أستون فيلا لست نقاط يحتل بهم المركز الرابع في جدول الترتيب وله لقاء مؤجل ضد مانشستر سيتي.

أستون فيلا روس باركلي
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