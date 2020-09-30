مواعيد مباريات الأربعاء 30 سبتمبر 2020 – الأهلي يواجه الترسانة وكلاسيكو السعودية في آسيا

الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 - 11:07

كتب : FilGoal

الأهلي - الترسانة

يواجه النادي الأهلي ضيفه الترسانة ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر في الثامنة مساء على قناة "أون تايم سبورتس 1".

ويحل أتليتكو مدريد ضيفا على ويسكا ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني في السابعة مساء على قناة "بي إن سبورتس 1" وعلى نفس القناة في التاسعة والنصف مساء، يستضيف ريال مدريد نظيره بلد الوليد.

ويواجه لاتسيو ضيفه أتالانتا ضمن منافسات مؤجلة من الجولة الأولى من الدوري الإيطالي في الثامنة و45 دقيقة مساء.

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وتقام عدة مباريات قوية ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الرابطة الإنجليزية.

مانشستر سيتي يحل ضيفا على بيرنلي في الثامنة مساء على قناة "بي إن سبورتس 3". وفي الثامنة و45 دقيقة مساء تقام مباراتي إيفرتون ضد وست هام يونايتد وبرايتون ضد مانشستر يونايتد.

المتعة والإثارة لن تتوقف عند هذا الحد، ففي الثالثة و40 دقيقة عصرا يواجه النصر السعودي نظيره أهلي جدة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا على قناة "بي إن سبورتس 7" بتعليق رؤوف خليف.

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