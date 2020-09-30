اسكواش - مواعيد مباريات اليوم الثالث من بطولة السلسلة الختامية
الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 - 12:58
كتب : FilGoal
تقام مساء اليوم الأربعاء ثالث أيام بطولة السلسلة الختامية لرجال وسيدات الاسكواش التي تقام بين أفضل 8 لاعبين على مستوى العالم.
ويستضيف نادي وادي دجلة البطولة في "مول العرب" حتى يوم 3 أكتوبر المقبل.
تقام المباريات بنظام المجموعات ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة، ولم يضمن التأهل سوى نور الشربيني. (تفاصيل المجموعات من هنا)
جدول اليوم:
نور الطيب × كاميل سيرم (فرنسا) (الساعة 6:00 مساء)
طارق مؤمن × بول كول (نيوزلاندا) (الساعة 6:45)
هانيا الحمامي × أماندا صبحي (أمريكا) (الساعة 7:30)
علي فرج × دييجو إلياس (بيرو) (الساعة 8:15)
نور الشربيني × سارة جان بيري (إنجلترا) (الساعة 9:00)
مروان الشوربجي × جويل ماكين (ويلز) (الساعة 9:45)
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