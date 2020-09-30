ميار شريف: تأجيل الأولمبياد في صالحي.. ولماذا لا أفوز ببطولة رولان جاروس؟

الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 - 00:45

كتب : FilGoal

ميار شريف

كشفت ميار شريف طموحها في عالم التنس بعدما أصبحت أول مصرية تصل للأدوار الرئيسية من بطولة رولان جاروس أحد بطولات الجراند سلام الأربعة.

وقال ميار "سعيدة وفخورة لرفع علم مصر، القرعة كانت صعبة وهدفي في المباراة الفوز كأي مباراة عادية، لو فكرت في المباراة إنها ضد رقم 1 على العالم سأقدم مباراة جيدة وأخسر سريعا، لكنني أعطيت نفسي فرصة للفوز لكن الخبرة والتوقيت حسمت الفوز لها".

وأضافت عبر قناة أون تايم سبورتس "من بداية المباراة شعرت بالراحة وأن أسلوب لعبي تسبب في مضايقة بيلكوفا لعدم تنفيذ أسلوب لعبها".

وتابعت "كنت أريد أن يكون هناك جمهور في المباراة، قلت للمدرب إنني استمتعت بالملعب واللعب، وبعد نهاية فترة كورونا سنعود وأتمنى أن يتواجد جمهور في المدرجات".

وعن التدريبات واصلت "أقيم في إسبانيا بسبب صعوبة سفر مدربي لمصر بعد انتهاء دراستي في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأردفت عن طموحها "سأصل للمركز الـ 150 أو الـ 140 بعد نتائجي، وأحلم بالتواجد ضمن الـ 100 الكبار كأهداف قصيرة المدى وأحلامي أكبر من ذلك بالتأكيد".

وأكملت "لماذا لا أفوز ببطولة رولان جاروس؟ كل ما احتاجه الخبرة لأنني ألعب اللعبة منذ سنة ونصف وهناك من يحتاج 4 سنوات للحصول على خبرات، بدأت من الصفر عقب تخرجي من الجامعة ووصلت لمركزي هذا خلال تلك الفترة".

وعن الاستعدادا لأولمبياد طوكيو "تأجيل الأولمبياد في صالحي للحصول على خبرات أكبر وحينها قد أستطيع تحقيق ميدالية".

وأتمت عن مساندة محمد صلاح "أشقاءي أرسلوا لي مساندة صلاح وفرحت للغاية أن الناس الناجحة تساعد الناجحين مثلهم، صلاح من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم وإن شاء الله أكون أيقونة مثله".

ميار شريف تنس
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