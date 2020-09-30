لقاء الأهلي والترسانة يشهد تطبيق VAR لأول مرة في كأس مصر

الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 - 00:18

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الترسانة

يشهد لقاء الأهلي والترسانة في دور الـ16 من كأس مصر تطبيق تقنية الفيديو VAR لأول مرة في المسابقة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم حصوله على اعتماد من نظيره الدولي على تطبيق حكم الفيديو في كأس مصر.

ويلتقي الأهلي مع الترسانة مساء اليوم الأربعاء.

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وأعلنت لجنة الحكام أسماء من تم إسناد لهم إدارة المباراة وشهدت وجود طاقم تحكيم الفيديو.

ويدير المباراة الحكم أحمد جمال ويعاونه محمود عبد السمين وخالد رمضان، وسيتولى محمد محمود عبد الله مهمة الحكم الرابع.

وسيتولى إدارة حكم الفيديو محمد عباس قابيل ويعاونه صبري إبراهيم.

الأهلي الترسانة في الكأس
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