لقاء الأهلي والترسانة يشهد تطبيق VAR لأول مرة في كأس مصر

يشهد لقاء الأهلي والترسانة في دور الـ16 من كأس مصر تطبيق تقنية الفيديو VAR لأول مرة في المسابقة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم حصوله على اعتماد من نظيره الدولي على تطبيق حكم الفيديو في كأس مصر.

ويلتقي الأهلي مع الترسانة مساء اليوم الأربعاء.

وأعلنت لجنة الحكام أسماء من تم إسناد لهم إدارة المباراة وشهدت وجود طاقم تحكيم الفيديو.

ويدير المباراة الحكم أحمد جمال ويعاونه محمود عبد السمين وخالد رمضان، وسيتولى محمد محمود عبد الله مهمة الحكم الرابع.

وسيتولى إدارة حكم الفيديو محمد عباس قابيل ويعاونه صبري إبراهيم.