اسكواش - موقف مجموعات السلسلة الختامية.. نور الشربيني ضمنت التأهل

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 - 23:59

كتب : FilGoal

نور الشربيني - اسكواش

اختتمت ثاني أيام بطولة CIB السلسلة الختامية لرجال وسيدات الاسكواش ولم يضمن تأهله من دور المجموعات سوى نور الشربيني.

وتستضيف أندية وادي دجلة في "مول العرب" البطولة المقامة لأفضل 8 لاعبين في العالم حتى 3 أكتوبر المقبل.

ويتبقى جولتان للمجموعتين الثانية للرجال والسيدات بينما جولة واحدة للمجموعتين الأولى في المنافستين.

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تقام البطولة بنظام مختلف عن باقي بطولات الموسم، إذ يتم تقسيم اللاعبين على مجموعتين بنظام Best of 3 الفائز بشوطين يفوز بالمباراة.

والفائز بنتيجة 2-0 يحصل على 4 نقاط بينما الفائز 2-1 يحصل على 3 نقاط بالإضافة إلى نقطة للاعب الخاسر.

ترتيب المجموعات كالآتي:

رجال:

المجموعة الأولى:

تغلب كريم عبد الجواد على زميله علي فرج بنتيجة 2-1 مما أشعل المنافسة على بطاقتي التأهل لنصف النهائي.

أقيمت حتى الآن جولتان من المجموعة ويتبقى جولة واحدة لحسم المتأهلين.

كريم عبد الجواد 4 نقاط

علي فرج 4 نقاط

دييجو إلياس 4 نقاط

سيمون روزنر 3 نقاط

المجموعة الثانية:

أقيمت جولة واحدة ويتصدر مروان الشوربجي المجموعة دون خسارة أي شوط.

مروان الشوربجي 4 نقاط

جويل ماكين 3 نقاط

طارق مؤمن 1 نقطة

بول كول 0 نقاط

سيدات:

المجموعة الأولى:

ضمنت نور الشربيني التأهل قبل الجولة الختامية بينما تحسم مواجهة نوران جوهر وجويل كينج المتأهلة الثانية.

نور الشربيني 8 نقاط

نوران جوهر 4 نقاط

جويل كينج 3 نقاط

سارة جان بيري 1 نقطة

المجموعة الثانية:

أقيمت جولة واحدة حتى الآن وتتفوق لاعبتي مصر في المركزين الأول والثاني.

نور الطيب 4 نقاط

هانيا الحمامي 3 نقاط

كاميل سيرم 1 نقطة

أماندا صبحي 0 نقاط

اسكواش نور الشربيني
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