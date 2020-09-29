اسكواش - موقف مجموعات السلسلة الختامية.. نور الشربيني ضمنت التأهل

اختتمت ثاني أيام بطولة CIB السلسلة الختامية لرجال وسيدات الاسكواش ولم يضمن تأهله من دور المجموعات سوى نور الشربيني.

وتستضيف أندية وادي دجلة في "مول العرب" البطولة المقامة لأفضل 8 لاعبين في العالم حتى 3 أكتوبر المقبل.

ويتبقى جولتان للمجموعتين الثانية للرجال والسيدات بينما جولة واحدة للمجموعتين الأولى في المنافستين.

تقام البطولة بنظام مختلف عن باقي بطولات الموسم، إذ يتم تقسيم اللاعبين على مجموعتين بنظام Best of 3 الفائز بشوطين يفوز بالمباراة.

والفائز بنتيجة 2-0 يحصل على 4 نقاط بينما الفائز 2-1 يحصل على 3 نقاط بالإضافة إلى نقطة للاعب الخاسر.

ترتيب المجموعات كالآتي:

رجال:

المجموعة الأولى:

تغلب كريم عبد الجواد على زميله علي فرج بنتيجة 2-1 مما أشعل المنافسة على بطاقتي التأهل لنصف النهائي.

أقيمت حتى الآن جولتان من المجموعة ويتبقى جولة واحدة لحسم المتأهلين.

كريم عبد الجواد 4 نقاط

علي فرج 4 نقاط

دييجو إلياس 4 نقاط

سيمون روزنر 3 نقاط

المجموعة الثانية:

أقيمت جولة واحدة ويتصدر مروان الشوربجي المجموعة دون خسارة أي شوط.

مروان الشوربجي 4 نقاط

جويل ماكين 3 نقاط

طارق مؤمن 1 نقطة

بول كول 0 نقاط

سيدات:

المجموعة الأولى:

ضمنت نور الشربيني التأهل قبل الجولة الختامية بينما تحسم مواجهة نوران جوهر وجويل كينج المتأهلة الثانية.

نور الشربيني 8 نقاط

نوران جوهر 4 نقاط

جويل كينج 3 نقاط

سارة جان بيري 1 نقطة

المجموعة الثانية:

أقيمت جولة واحدة حتى الآن وتتفوق لاعبتي مصر في المركزين الأول والثاني.

نور الطيب 4 نقاط

هانيا الحمامي 3 نقاط

كاميل سيرم 1 نقطة

أماندا صبحي 0 نقاط