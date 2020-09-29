أمام أنظار كوكا.. أولمبياكوس إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا

حجز أولمبياكوس اليوناني مقعده في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بعدما حقق الفوز على أومونيا نيقوسيا القبرصي بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين.

مباراة الذهاب انتهت في اليونان بهدفين دون مقابل، وفي الإياب بقبرص انتهى لقاء الإياب بدون أهداف.

المصري أحمد حسن كوكا تواجد في مباراة اليوم على مقاعد البدلاء دون أن يشارك لصالح المغربي يوسف العربي.

وسيتواجد بطل الثنائية المحلية في التصنيف الثالث من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وستقام قرعة دور المجموعات في الأول من أكتوبر الموافق الخميس المقبل.

وكان أولمبياكوس الموسم الماضي قد ودع بطولة الدوري الأوروبي من دور الـ 16 على يد ولفرهامبتون الإنجليزي.

وشارك كوكا عقب انضمامه لبطل اليونان بشكل نهائي الموسم الحالي في 3 مباريات صنع خلالها هدفين.