سيف الجزيري: نستهدف ختام المقاولون في المربع الذهبي.. سعيد بالانضمام لمنتخب تونس

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 - 23:50

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري - الأهلي - المقاولون العرب - أحمد فتحي

أعرب سيف الدين الجزيري عن سعادته بالانضمام إلى منتخب تونس، وتحقيق الفوز بستة أهداف دون رد على نادي مصر في الدوري المصري.

سيف الدين الجزيري

النادي : المقاولون العرب

المقاولون العرب

وعزز المقاولون تواجده في المربع الذهبي برفع رصيده إلى 52 نقطة، وسجل الجزيري هدفين لصالح المقاولون في الفوز على نادي مصر.

وقال الجزيري على قناة أون تايم سبورتس 2: "كان هناك تركيز كبير من اللاعبين بعد الخسارة أمام المقاصة، والحمد لله تم تكليل ذلك بفوز كبير اليوم".

أخبار متعلقة
هيمنة تامة.. المقاولون يفوز على نادي مصر بسداسية المقاولون: النحاس مدربا عاما في الأهلي؟ آسفون لن نقبل المقاولون لـ في الجول: سنقاضي كل من أشاع إصابة طاهر بـ كورونا رئيس المقاولون: أوافق على أي قرار يتخذه النحاس بشأن تدريب الأهلي

وأضاف "نسعى للاستمرار في المربع الذهبي وتقديم نتائج مميزة حتى نهاية الموسم".

وكشف "منذ بداية الموسم أبلغنا عماد النحاس بالاجتهاد لدخول المربع الذهبي وتحقيق هدف غائب منذ فترة طويلة وهو المشاركة في بطولة قارية ونسير بخطى جيدة".

وتابع "سعيد جدا بالاستدعاء للمنتخب التونسي، هذا يؤكد مجهودات الفترة الأخيرة لدينا مواجهتين أمام السودان ونيجيريا أتمنى المشاركة وتقديم مستوى طيب".

وأوضح الجزيري "لدي هدف المشاركة في بطولة أمم إفريقيا وتصفيات كأس العالم المقبلة".

وأتم تصريحاته "متبقي لي 4 مباريات مع المقاولون وهناك عامين متبقين في تعاقدي لذلك لا أتحدث عن العروض والنادي يمكنه مناقشة الأمور".

المقاولون العرب سيف الدين الجزيري
نرشح لكم
أخر الأخبار
ميار شريف: تأجيل الأولمبياد في صالحي.. ولماذا لا أفوز ببطولة رولان جاروس؟ 25 دقيقة | رياضات أخرى
مرتضى منصور: صرف جميع مستحقات اللاعبين.. ليس لديهم حجة الآن 26 دقيقة | الدوري المصري
حلمي طولان: إنبي من متذيل الترتيب للمركز الخامس دليل على المنظومة المتكاملة 33 دقيقة | الدوري المصري
لامبارد يتحدث عن خلافه مع مورينيو ويكشف سبب عدم تسديد فيرنر لركلة ترجيح أمام توتنام 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لقاء الأهلي والترسانة يشهد تطبيق VAR لأول مرة في كأس مصر 52 دقيقة | مصر
اسكواش - موقف مجموعات السلسلة الختامية.. نور الشربيني ضمنت التأهل ساعة | رياضات أخرى
أمام أنظار كوكا.. أولمبياكوس إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
سيف الجزيري: نستهدف ختام المقاولون في المربع الذهبي.. سعيد بالانضمام لمنتخب تونس ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصريح مثير من باتشيكو عبر في الجول عقب وصوله مصر لتدريب الزمالك 2 خبر في الجول - غضب إدارة الأهلي من موقف فايلر بعد "رفض كل العروض" 3 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع أحمد حمدي عبد القادر ودفع المدة المتبقية في عقده 4 أمير مرتضى يكشف اعتراض باتشيكو الوحيد.. وتقرير طارق يحيى يحسم عقوبة بنشرقي
قد ينال إعجابك