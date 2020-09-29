سيف الجزيري: نستهدف ختام المقاولون في المربع الذهبي.. سعيد بالانضمام لمنتخب تونس

أعرب سيف الدين الجزيري عن سعادته بالانضمام إلى منتخب تونس، وتحقيق الفوز بستة أهداف دون رد على نادي مصر في الدوري المصري.

وعزز المقاولون تواجده في المربع الذهبي برفع رصيده إلى 52 نقطة، وسجل الجزيري هدفين لصالح المقاولون في الفوز على نادي مصر.

وقال الجزيري على قناة أون تايم سبورتس 2: "كان هناك تركيز كبير من اللاعبين بعد الخسارة أمام المقاصة، والحمد لله تم تكليل ذلك بفوز كبير اليوم".

وأضاف "نسعى للاستمرار في المربع الذهبي وتقديم نتائج مميزة حتى نهاية الموسم".

وكشف "منذ بداية الموسم أبلغنا عماد النحاس بالاجتهاد لدخول المربع الذهبي وتحقيق هدف غائب منذ فترة طويلة وهو المشاركة في بطولة قارية ونسير بخطى جيدة".

وتابع "سعيد جدا بالاستدعاء للمنتخب التونسي، هذا يؤكد مجهودات الفترة الأخيرة لدينا مواجهتين أمام السودان ونيجيريا أتمنى المشاركة وتقديم مستوى طيب".

وأوضح الجزيري "لدي هدف المشاركة في بطولة أمم إفريقيا وتصفيات كأس العالم المقبلة".

وأتم تصريحاته "متبقي لي 4 مباريات مع المقاولون وهناك عامين متبقين في تعاقدي لذلك لا أتحدث عن العروض والنادي يمكنه مناقشة الأمور".