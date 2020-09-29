ميسي: بعد الكثير من الخلافات في برشلونة أتمنى أن نتحد الآن.. وأعتذر للجمهور

وجه ليونيل ميسي قائد برشلونة رسالة إلى إدارة ناديه وكل المعنيين قائلا: "بعد الكثير من الخلافات أود أن أنهى كل شيء وعلينا أن نتحد ونفترض أن الأفضل لم يأت بعد".

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

وأجرى ميسي حوارا مع صحفية "سبورت" الإسبانية سينشر في وقت لاحق من يوم الأربعاء ولكن نشرت الصحيفة أجزاء من المقابلة.

وقال ميسي: "أتحل المسؤولية عن أخطائي إن وجدت، كان ذلك فقط لجعل برشلونة أفضل وأقوى".

وأضاف "إن توحيد شغفنا والتحفيز سيكون السبيل الوحيد لتحقيق أهدافنا، علينا أن نتحد ونسير معا في ذات الاتجاه".

ووجه ميسي رسالة لجمهور برشلونة قائلا: "إن كان أي منكم انزعج مني في أي لحظة من شيء قلته أو فعلته فلا داع للشك أن أي شيء حدث كان دائما من أجل الأفضل للنادي ودائما كنت أضع مصالحه في اعتباري".

وكان ميسي قرر فسخ تعاقده مع برشلونة من طرف واحد وعدم دفع الشرط الجزائي فيما رفضت إدارة النادي الأمر برمته.

وبعد عدة أسابيع من الجدال قرر ميسي البقاء في برشلونة.

وينتهي تعاقد ليو مع البلوجرانا بنهاية الموسم الجاري.