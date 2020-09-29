مؤتمر تشاتشيتش: أهدرنا الكثير من الفرص السهلة أمام الاتحاد

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 - 23:24

كتب : عاطف شادي

أنتي تشاتشيتش - المدير الفني لـ بيراميدز

عبر الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته البالغة بالفوز الكبير والأداء والثلاث نقاط أمام الاتحاد السكندري، والتقدم خطوة كبيرة في جدول الترتيب.

وقال تشاتشيتش في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "بيراميدز كان الأفضل في كل شيء واستحق تحقيق نتيجة كبيرة، وحزين من كم الفرص السهلة التي ضاعت في المباراة".

أوضح "الفريق المنافس لم يكن له خطورة كبيرة على مرمى بيراميدز واللقاء كان أفضل لنا مع طرد لاعب الاتحاد في الشوط الأول، وأود شكر لاعبي الفريق على المجهود الضخم حيث أنهم يلعبون مباراة كل 3 أيام".

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وحول تغيير عبد الله السعيد كشف تشاتشيتش "السعيد خرج بسبب الإجهاد الشديد حيث يلعب مباراة كل 3 أيام بعد عودته من إصابة قوية لذلك فضلت منحه قسطا من الراحة".

وأوضح "مركز قلب الدفاع لم يتأثر بغياب عبد الله بكري، وولفريد كانون لاعب جيد وعوض النقص العددي في خط الدفاع، وقدم مباراة قوية للغاية وكان عند حسن الظن رغم غيابه لفترة طويلة".

وأتم تصريحاته "يتبقى 4 مباريات في الدوري والفرصة متاحة حتى النهاية للمنافسة على المركز الثاني ومستمرة حتى اللحظة الأخيرة، والفريق يسير بخطى ثابتة ولن يستسلم بسهولة، ويأخذ كل مباراة خطوة خطوة لتحقيق الهدف".

بيراميدز الدوري المصري
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