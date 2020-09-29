مورينيو يعلق على اللحاق بداير في دورة المياه أثناء لقاء توتنام وتشيلسي واللاعب يرد

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 - 23:20

كتب : FilGoal

مورينيو

تفاجأ المتابعون للقاء توتنام وتشيلسي بترك مدرب الأول جوزيه مورينيو للملعب وذهابه لغرفة خلع الملابس مباشرة قبل عودته بعد ذلك بدقيقتين.

وأوضحت الصحف الإنجليزية أن إيريك داير اضطر للذهاب إلى دورة المياه وحاول مورينيو اللحاق به ولم يعد للملعب إلا مع لاعب الفريق.

وعن الواقعة علق مورينيو وفقا لصحيفة "ميرور" الإنجليزية: "داير كان عليه أن يذهب، ربما يكون هذا أمرا طبيعيا عندما تكون مصاب بالجفاف كليا".

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وأكمل "كنت أعلم أنه يجب أن يذهب، لكنني حاولت ممارسة بعض الضغط عليه لاستعادته في الوقت المتبقي من اللقاء".

أما إيريك داير علق على الواقعة قائلا: "جوزيه لم يكن سعيدا ولكن لم يكن في يدي أي شيء أستطيع فعله، إنه نداء الطبيعة".

وكان توتنام فاز على تشيلسي اليوم الثلاثاء بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد التعادل بهدف لمثله في ملعب نيو وايت هارت لين في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

واستكمل مورينيو حديثه عن اللقاء بشكل عام قائلا: "قلت للاعبين سنقاتل ولا تكتثروا بركلات الترجيح بل اكترثوا بما فعلتوه في المباراة".

وتابع "كنا الفريق الأفضل خاصة في الشوط اثاني وبدا تشيلسي كفريق عادي بالطبع هو ليس بالفريق العادي ويضم اللاعبين المميزين".

وأتم "ركضنا خلف الفرص وانتظرنا الوقت المثالي وتعادلنا وانتصرنا".

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