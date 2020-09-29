اسكواش - تفوق مصري في ثاني أيام السلسلة الختامية

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 - 22:52

كتب : FilGoal

كريم عبد الجواد - علي فرج - اسكواش

اختتمت منافسات ثاني أيام بطولة CIB السلسلة الختامية الدولية للاسكواش المقامة في مصر واشتعلت المنافسة على بطاقتي التأهل.

وتستضيف أندية وادي دجلة في "مول العرب" البطولة المقامة لأفضل 8 لاعبين في العالم بالفترة حتى 3 أكتوبر المقبل.

ونجحت هانيا الحمامي في تحقيق الفوز على الفرنسية كاميل سيرم بشوطين مقابل شوط واحد (9-11، 12-10، 11-7).

أخبار متعلقة
اسكواش - مفاجآتان في افتتاح السلسلة الختامية الدولية اسكواش - كريم درويش لـ في الجول: السلسلة الختامية أقوى بطولات الموسم لأنها نهائيات عالم اسكواش - وادي دجلة يفتتح ملعب رنيم الوليلي.. واللاعبة: لم أتوقع تلك الصورة الرائعة اسكواش - الإثنين مصر تستضيف السلسلة الختامية العالمية للعام الثاني على التوالي بحضور الجماهير

أما نور الشربيني فضمنت تأهلها إلى نصف النهائي بعد تحقيق الفوز على نوران جوهر بشوطين دون رد (11-6، 11-7).

وعلى مستوى الرجال تغلب مروان الشوربجي على النيوزلاندي بول كول بشوطين دون مقابل (11-6، 11-5).

وفي أقوى مباريات اليوم فاز كريم عبد الجواد على زميله علي فرج بشوطين مقابل شوط واحد (11-8، 4-11، 11-8).

وعوض عبد الجواد خسارته في المباراة الأولى لتشتعل المنافسة على بطاقتي التأهل.

اسكواش السلسلة الختامية
نرشح لكم
أخر الأخبار
ميسي: بعد الكثير من الخلافات في برشلونة أتمنى أن نتحد الآن.. وأعتذر للجمهور 12 دقيقة | أوروبا
مؤتمر تشاتشيتش: أهدرنا الكثير من الفرص السهلة أمام الاتحاد 23 دقيقة | الدوري المصري
مورينيو يعلق على اللحاق بداير في دورة المياه أثناء لقاء توتنام وتشيلسي واللاعب يرد 27 دقيقة | أوروبا
مورينيو يُسكت لامبارد أخيرا.. توتنام يقصي تشيلسي من كأس الرابطة 53 دقيقة | أوروبا
اسكواش - تفوق مصري في ثاني أيام السلسلة الختامية 55 دقيقة | رياضات أخرى
الإسماعيلي يفقد أسامة إبراهيم أمام سموحة ساعة | الدوري المصري
كرة يد - الجزيري: طموحاتي المنافسة مع الأهلي على كل البطولات.. وسعيد بترحاب الجماهير ساعة | رياضات أخرى
رسميا - "نجاحهم يتحدث عن نفسه".. روبن دياش ثالث صفقات مانشستر سيتي ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصريح مثير من باتشيكو عبر في الجول عقب وصوله مصر لتدريب الزمالك 2 خبر في الجول - غضب إدارة الأهلي من موقف فايلر بعد "رفض كل العروض" 3 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع أحمد حمدي عبد القادر ودفع المدة المتبقية في عقده 4 أمير مرتضى يكشف اعتراض باتشيكو الوحيد.. وتقرير طارق يحيى يحسم عقوبة بنشرقي
قد ينال إعجابك