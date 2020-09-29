اسكواش - تفوق مصري في ثاني أيام السلسلة الختامية

اختتمت منافسات ثاني أيام بطولة CIB السلسلة الختامية الدولية للاسكواش المقامة في مصر واشتعلت المنافسة على بطاقتي التأهل.

وتستضيف أندية وادي دجلة في "مول العرب" البطولة المقامة لأفضل 8 لاعبين في العالم بالفترة حتى 3 أكتوبر المقبل.

ونجحت هانيا الحمامي في تحقيق الفوز على الفرنسية كاميل سيرم بشوطين مقابل شوط واحد (9-11، 12-10، 11-7).

أما نور الشربيني فضمنت تأهلها إلى نصف النهائي بعد تحقيق الفوز على نوران جوهر بشوطين دون رد (11-6، 11-7).

وعلى مستوى الرجال تغلب مروان الشوربجي على النيوزلاندي بول كول بشوطين دون مقابل (11-6، 11-5).

وفي أقوى مباريات اليوم فاز كريم عبد الجواد على زميله علي فرج بشوطين مقابل شوط واحد (11-8، 4-11، 11-8).

وعوض عبد الجواد خسارته في المباراة الأولى لتشتعل المنافسة على بطاقتي التأهل.