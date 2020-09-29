كرة يد - الجزيري: طموحاتي المنافسة مع الأهلي على كل البطولات.. وسعيد بترحاب الجماهير

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 - 22:33

كتب : حسام نور الدين

أسامة الجزيري - كرة يد

أعرب التونسي أسامة الجزيري المنضم حديثا إلى صفوف رجال الأهلي لكرة اليد عن سعادته بالانضمام بداية من الموسم الجديد.

وقال الجزيري عبر موقع النادي الرسمي: "تلقيت العديد من العروض خلال الفترة الأخيرة، لكن لم أتردد على الإطلاق في قبول عرض الأهلي".

وأوضح "الأهلي يملك تاريخ كبير وبطولات وجماهيرية تتحدث عن نفسها، وأي لاعب يحلم بارتداء قميصه".

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وأضاف الجزيري "أعرف الكثير عن النادي الأهلي ولاعبيه بالأخص إسلام حسن الذي سبق له الاحتراف في تونس".

وكشف "سبق لي اللعب أمام اللاعبين المصريين سواء على صعيد الأندية أو المنتخب وهو ما يجعلني متفائلا بنجاح تجربتي".

وعن طموحاته أوضح "أقدر طموحات النادي الأهلي وهي المنافسة على كل البطولات التي نشارك بها، سأقاتل وأبذل أقصى ما لدي للمساهمة في التتويج بالألقاب المحلية والقارية".

وأتم تصريحاته "تلقيت العديد من رسائل الجماهير عبر حساباتي على مواقع التواصل وهذا يدفعني لبذل كل ما أستطيع لحصد البطولات".

كرة يد الأهلي أسامة الجزيري
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