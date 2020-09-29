رسميا - "نجاحهم يتحدث عن نفسه".. روبن دياش ثالث صفقات مانشستر سيتي

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 - 22:32

كتب : FilGoal

روبن دياش - مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي ضم البرتغالي روبن دياش بشكل رسمي في إطار تدعيم دفاعات السماوي.

وأعلن نادي بنفيكا في وقت سابق عن انتقال روبن دياش مدافع الفريق إلى مانشستر سيتي في صفقة بلغت قيمتها 68 مليون يورو، بالإضافة لـ 3.6 مليون يورو إضافات بشكل رسمي.

وسيرتدي دياش القميص رقم 3 مع السماوي.

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البرتغالي البالع 23 عاما وقع على عقود تمتد لـ 6 سنوات وأصبح ثالث صفقات الفريق الصيفية بعد فيران توريس وناثان أكي.

وقال البرتغالي عقب انضمامه لموقع سيتي الرسمي "أن تمتلك فرص الانضمام لمانشستر سيتي فهي رائعة بالنسبة لي ولا يمكن رفضها".

وتابع "نجاحهم يتحدث عن نفسه، لقد سيطروا على الكرة الإنجليزية لأعوام بلعب كرة هجومية وهو ما أشعر أنه يتناسب مع أسلوبي".

وأضاف "متحمس للانضمام لقائمة موهوبة واللعب تحت قيادة مدرب كبير مثل بيب جوارديولا، والذي أثبت قدراته على تطوير اللاعبين الشباب".

روبن دياش يلعب مع الفريق الأول لـ بنفيكا منذ عام 2017 وثبت أقدامه كأحد عناصر الفريق الأساسية وبات قائد الفريق هذا الموسم.

صاحب الـ23 عاما بات عنصرا أساسيا أيضا في تشكيل منتخب البرتغال منذ 2018، وخاض 19 مباراة دولية وحقق دوري أمم أوروبا مع منتخب بلاده.

بنفيكا دعم صفوفه هذا الموسم بالعديد من الصفقات القوية مع عودة جورج جيسوس لقيادة الفريق، ومن بينها يان فيرتونخن المدافع البلجيكي القادم من توتنام.

في المقابل تأتي صفقة روبن دياش إلى مانشستر سيتي بعد خسارة الفريق أمام ليستر سيتي بخماسية كأكبر خسارة في مشوار بيب جوارديولا التدريبي.

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