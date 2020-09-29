"اللعنة يا فرانك".. مشادة بين مورينيو ولامبارد في مواجهة كأس الرابطة الإنجليزية

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 - 22:20

كتب : FilGoal

مورينيو - لامبارد

حدثت مشادة بين جوزيه مورينيو المدير الفني لـ توتنام وفرانك لامبارد المدير الفني لـ تشيلسي في مواجهة الفريقين ضمن الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية.

المشادة حدثت بعد دقائق من تقدم تشيلسي عبر تسديدة الألماني تيمو فيرنر في الدقيقة 19.

خلال نقاش مطول خارج الخطوط قال مورينيو للمدرب الإنجليزي: "اللعنة يا فرانك، عندما تخسر 3-0، فأنت لا تقف هنا".

لامبارد تفوق على مورينيو أثناء قيادته لـ دربي كاونتي ومرتين مع تشيلسي.

ولعب لامبارد تحت قيادة البرتغالي لمدة 3 مواسم ونصف وحقق خلالها لقبي للدوري الإنجليزي و4 ألقاب لكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.

جوزيه مورينيو فرانك لامبارد تشيلسي توتنام
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