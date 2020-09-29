الفوز الرابع على التوالي.. بيراميدز يواصل ملاحقة الزمالك بهدف في شباك الاتحاد

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 - 21:56

كتب : FilGoal

بيراميدز - الاتحاد السكندري

يواصل بيراميدز ملاحقته للزمالك على صراع الوصافة بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد.

وسجل جون أنتوي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 53 برأسية رائعة ليضمن بها نقاط اللقاء لبيراميدز.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثالث محققا الفوز الرابع على التوالي وبفارق نقطة واحدة عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

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أما الاتحاد ففشل في تحقيق الانتصار للمباراة السابعة على التوالي والخسارة الثانية بعد تعثر الفريق السكندري أمام إنبي.

وشهدت أخر 5 دقائق من الشوط الأول إثارة كبرى بعد احتساب جهاد جريشة ركلة جزاء لصالح بيراميدز في الدقيقة 40 ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو كانت العرقلة من خارج منطقة الجزاء ليحتسب خطأ وطرد لمروان النجار لاعب الاتحاد السكندري.

وفي الدقيقة 46 قبل نهاية الشوط الأول سجل إريك تراوري هدفا تم إلغائه بسبب تقنية الفيديو بعد اكتشاف لمسة يد على جون أنتوي.

وفي الشوط الثاني سيطر بيراميدز على مجريات اللقاء مستغلا النقص العددي لفريق الاتحاد.

وفي الدقيقة 53 قدّم إبراهيم حسن فرصة بعرضية رائعة حولها جون أنتوي برأسية قوية داخل المرمى.

ويلعب بيراميدز مباراته المقبلة أمام مصر للمقاصة مساء السبت، بينما الاتحاد فيواجه طلائع الجيش يوم الأحد.

في الدوري بيراميدز الاتحاد السكندري
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