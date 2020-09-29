سفير مصر لـ في الجول: الأهلي اختار فندق الإقامة وحدد موعد وصوله للمغرب

كشف أشرف إبراهيم سفير مصر في المغرب عن مستجدات سفر الأهلي إلى المغرب لمواجهة الوداد في بطولة إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 17 أكتوبر المقبل.

وقال أشرف إبراهيم سفير مصر في المغرب لـFilGoal.com: "تلقيت اتصالات بالأمس من أحد مسؤولي الأهلي وأبلغني بموعد وصول بعثة الفريق إلى المغرب أحد أيام 12 أو 13 أكتوبر".

وأضاف "ولكن الأهلي لم يستقر حتى الآن على موعد وصوله النهائي".

وأكمل "الأهلي سيطير إلى المغرب بطائرة خاصة نظرا لعدم انتظام الطيران بين مصر والمغرب حتى الآن".

وأتم تصريحاته "الأهلي أيضا اختار فندق الإقامة في الدار البيضاء وهو قريبا من ملعب اللقاء".