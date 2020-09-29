تقرير سعودي: بلايلي يفسخ تعاقده مع أهلي جدة عن طريق فيفا

كشفت صحيفة الجزيرة السعودية عن فسخ الجزائري يوسف بلايلي تعاقده مع أهلي جدة عن طريق فيفا.

وكانت تقارير جزائرية قد أشارت إلى استهداف بلايلي فسخ تعاقده مع ناديه السعودي بسبب عدم حصوله على آخر 3 رواتب له.

ووفقا لصحيفة الجزيرة السعودية فنجح بلايلي رسميا في فسخ التعاقد مع الأهلي السعودي.

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد خاطب أهلي جدة لتمكين اللاعب من التعاقد وتسجيله في نادي آخر.

ومنح فيفا -وفقا للتقرير السعودي- بلايلي فرصة التعاقد مع نادي جديد قبل يوم 3 أكتوبر.

وبذلك يكون بلايلي ثالث لاعب أجنبي بعد ديجانيني ودي سوزا يرحل عن أهلي جدة بسبب فسخ عقده بسبب المستحقات المتأخرة.

وكان بلايلي يتقاضى في أهلي جدة راتب مقدر بقيمة 2.5 مليون يورو.

وارتبط اسم بلايلي بالدوري المصري الشهر الماضي وتحدث والده الذي يعمل كوكيل أعماله عن مفاوضات من الأهلي والزمالك وبيراميدز لكن الأهلي كان الأكثر جدية وفقا لتصريحاته.