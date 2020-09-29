انتهت – توتنام (1) - (1) تشيلسي.. ركلات الترجيح تنصر مورينيو على لامبارد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي توتنام وتشيلسي التي تقام في ملعب نيو وايت هارت لين في إطار دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

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ماسون ماونت يهدر الركلة الخامسة ويمنح توتنام الفوز والتأهل لربع النهائي.

هاري كين يسجل الركلة الخامسة بنجاح لتوتنام.

إيمرسون يسجل الركلة الرابعة بنجاح لتشيلسي.

لوكاس مورا يسجل الركلة الرابعة لتوتنام.

جورجينيو يدرك التعادل مجددا لتشيلسي والنتيجة 3-3 حتى الآن.

هويبيرج يسجل الركلة الثالثة بنجاح لتوتنام.

أزبليكويتا يدرك التعادل مجددا من ثاني ركلات تشيلسي.

لاميلا يتقدم لتوتنام من الركلة الثانية.

تامي أبراهام يدرك التعادل لتشيلسي.

إيريك داير يسحل الركلة الأولى لتوتنام.

نهاية الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله واللجوء لركلات الترجيح.

ق83: جووول لاميلا يدرك التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف دون رد.

ق29: جووول فيرنر يسجل الهدف الأول لتشيلسي بتسديدة جميلة من خارج منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة.