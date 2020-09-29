التشكيل – ظهور ميندي الأول مع تشيلسي وجيرو يقود الهجوم.. وخماسي وسط في توتنام

يظهر إدوارد ميندي في حراسة مرمى تشيلسي لأول مرة عقب انتقاله للفريق قادما من ستاد رين الفرنسي.

ويحل تشيلسي ضيفا على منافسه توتنام اليوم الثلاثاء في ملعب نيو وايت هارت لين في إطار دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

في الدفاع: بنجامين تشيلويل- توموري- كورت زوما- سيزار أزبليكويتا

في الوسط: جورجينيو- ماتيو كوفاسيتش- هودسون أودوي

في الهجوم: تيمو فيرنر- أوليفييه جيرو- ماسون ماونت

اما تشكيل توتنام جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: هوجو لوريس

في الدفاع: توبي ألدرفيلد- سيرجي أوريير- سيرجيو ريجيلون

في الوسط: جيدسون فيرنانديز- تنجوي ندومبيلي- موسى سيسوكو- جافيتي تانجانا- إيريك داير

في الهجوم: إيريك لاميلا- ستيفن بيرجفاين