انتهت في الدوري - بيراميدز (1) - (0) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 - 20:01

كتب : FilGoal

بيراميدز - حرس الحدود

يستضيف بيراميدز فريق الاتحاد السكندري في ختام مباريات الجولة 30 من مسابقة الدوري.

بيراميدز في المركز الثالث برصيد 54 نقطة أما الاتحاد السكندري ففي المركز الثامن برصيد 38 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية اللقاء

ق74 إلغاء هدف إريك تراوري بداعي التسلل

ق52 عرضية رائعة من إبراهيم حسن يحولها جون أنتوي إلى هدف رائع

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق48 إلغاء الهدف بعد اللجوء لتقنية الفيديو بسبب لمس الكرة ليد أنتوي

ق47 تراوري يسجل الهدف الأول برأسية من ركلة ركنية

ق41 إلغاء ركلة الجزاء بعد العودة لتقنية وطرد لمروان النجار

ق40 احتساب ركلة جزاء لبيراميدز بعد تدخل من تراوري

انطلاق المباراة

في الدوري بيراميدز الاتحاد السكندري
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