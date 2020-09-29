الفوز الثالث على التوالي.. إنبي يواصل صحوته بالفوز على المقاصة والصعود للمركز الخامس

واصل إنبي انتصاراته في الدوري المصري وصعد للمركز الخامس بعد الفوز على مصر للمقاصة.

وتغلب إنبي على المقاصة بهدف دون رد سجله محمود قاعود في الدقيقة 58 ضمن مباريات الجولة 30 من المسابقة.

ورفع إنبي رصيده إلى 44 نقطة في المركز الخامس وبفارق نقطة عن سموحة صاحب المركز السادس.

أما مصر للمقاصة فتجمد رصيده عند 40 نقطة في المركز السابع.

كان الشوط الأول من المباراة سلبيا باستثناء تسجيل محمد شريف لهدف في الدقيقة 18 لكن ألغاه محمود عاشور حكم اللقاء بسبب الالتحام مع حارس مرمى المقاصة.

وفي الشوط الثاني حل محمود قاعود بديلا في الدقيقة 58 وبعد ثواني سجل هدف فوز فريقه.

وعاد حكم اللقاء لتقنية الفيديو في الدقيقة 82 ليحتسب ركلة جزاء بسبب لمسة يد على رامي صبري مدافع إنبي.

وأهدر محمد إبراهيم فرصة التعادل بعد تسديد ركلة الجزاء في العارضة.

يلعب إنبي مباراته المقبلة أمام نادي مصر يوم السبت ضمن مباريات الجولة 31، بينما مصر للمقاصة يصطدم بمواجهة بيراميدز في نفس اليوم.