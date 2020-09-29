سلبية تحليل دم الترسانة قبل لقاء الأهلي في كأس مصر

أوضح شاكر عبد الفتاح المدير الفني لـ نادي الترسانة سلبية عينات تحليل دم "رابيد تيست" الفريق قبل لقاء الأهلي في دور الـ 16 من كأس مصر.

وقال عبد الفتاح لـ FilGoal.com: "عينات تحليل الدم التي أجريت لعدد 33 فردا من اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي نتيجتها سلبية".

وواصل "الفريق خاض اليوم أخر تدريباته لمواجهة غدا الأربعاء، لدينا 20 لاعبا جاهزا لمواجهة الأهلي بدون الدخول في معسكر مغلق قبل المباراة".

الترسانة القابع في الدرجة الثانية بمجموعة القاهرة، خاض مباراتين عقب استئناف النشاط، فخسر من بتروجت 1-0 وتعادل 1-1 مع الزرقا.

ويحتل الشواكيش المركز الـ 11 في مجموعة القاهرة برصيد 16 نقطة قبل 3 جولات على نهاية الموسم ومهددا بالهبوط.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري تحليل "رابيد تيست" وفقا للبروتوكول الطبي الذي تم تعديله مؤخرا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا قبل المباريات الرسمية.