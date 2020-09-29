سكاي: باكيتا يقترب من أولمبيك ليون

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 - 18:37

كتب : FilGoal

لوكاس باكيتا - ميلان

يقترب البرازيلي لوكاس باكيتا لاعب وسط ميلان الإيطالي من الانضمام لصفوف أولمبيك ليون الفرنسي.

وحسب شبكة "سكاي إيطاليا" فأن البرازيلي البالغ 23 عاما بات قريبا من الانضمام للفريق الفرنسي عقب إتمام الاتفاق بين الناديين.

وأضاف التقرير أن اللاعب ودع زملائه في مقر النادي، ومن المتوقع أن يصل إلى فرنسا في أقرب وقت ممكن.

أخبار متعلقة
تقرير: باكيتا طالب باستبعاده من قائمة ميلان أمام بريشيا بالفيديو – باكيتا يكرّم الرقم 10.. وبنما تجبر البرازيل على تعادل تاريخي

وكان البرازيلي قد انضم لميلان مقابل 38 مليون يورو في يناير 2019.

وفشل متوسط الميدان البرازيلي في فرض نفسه على التشكيل الأساسي لميلان إذ خاض 44 مباراة سجل خلالها هدفا وصنع 3 في جميع المسابقات.

وسيكون باكيتا سابع لاعب يرحل عن ميلان في سوق الانتقالات الصيفية الجارية بعد الإسباني سوزو إلى إشبيلية وأندري سيلفا إلى إنتراخت فرانكفورت وريكاردو رودريجز إلى تورينو وكل من بيبي رينا ولوكاس بيليا وجياكومو بونافينتورا في صفقات انتقال حر.

ميلان ليون لوكاس باكيتا
نرشح لكم
أخر الأخبار
سلبية تحليل دم الترسانة قبل لقاء الأهلي في كأس مصر 10 دقيقة | مصر
قائمة الأهلي - غياب الشناوي ولطفي أمام الترسانة 12 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: باكيتا يقترب من أولمبيك ليون 18 دقيقة | أوروبا
نابولي يعلن إصابة إنسيني في الركبة 31 دقيقة | أوروبا
مران الأهلي - غياب الشناوي ومشاركة محمد محمود وجلسة بين فايلر واللاعبين 35 دقيقة | الدوري المصري
سيف الدين الجزيري: تلقيت استدعاءً من منتخب تونس.. وعشت أسبوعا صعبا 42 دقيقة | الدوري المصري
سلبية تحليل دم الأهلي قبل مواجهة الترسانة 44 دقيقة | الدوري المصري
حكم جديد لـ الزمالك في قضية عمر جابر ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصريح مثير من باتشيكو عبر في الجول عقب وصوله مصر لتدريب الزمالك 2 خبر في الجول - غضب إدارة الأهلي من موقف فايلر بعد "رفض كل العروض" 3 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع أحمد حمدي عبد القادر ودفع المدة المتبقية في عقده 4 أمير مرتضى يكشف اعتراض باتشيكو الوحيد.. وتقرير طارق يحيى يحسم عقوبة بنشرقي
قد ينال إعجابك