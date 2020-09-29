سكاي: باكيتا يقترب من أولمبيك ليون

يقترب البرازيلي لوكاس باكيتا لاعب وسط ميلان الإيطالي من الانضمام لصفوف أولمبيك ليون الفرنسي.

وحسب شبكة "سكاي إيطاليا" فأن البرازيلي البالغ 23 عاما بات قريبا من الانضمام للفريق الفرنسي عقب إتمام الاتفاق بين الناديين.

وأضاف التقرير أن اللاعب ودع زملائه في مقر النادي، ومن المتوقع أن يصل إلى فرنسا في أقرب وقت ممكن.

وكان البرازيلي قد انضم لميلان مقابل 38 مليون يورو في يناير 2019.

وفشل متوسط الميدان البرازيلي في فرض نفسه على التشكيل الأساسي لميلان إذ خاض 44 مباراة سجل خلالها هدفا وصنع 3 في جميع المسابقات.

وسيكون باكيتا سابع لاعب يرحل عن ميلان في سوق الانتقالات الصيفية الجارية بعد الإسباني سوزو إلى إشبيلية وأندري سيلفا إلى إنتراخت فرانكفورت وريكاردو رودريجز إلى تورينو وكل من بيبي رينا ولوكاس بيليا وجياكومو بونافينتورا في صفقات انتقال حر.