نابولي يعلن إصابة إنسيني في الركبة

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 - 18:24

كتب : FilGoal

إنسيني

أعلن نادي نابولي الإيطالي إصابة قائده لورينزو إنسيني في أوتار الركبة اليسرى.

وتسببت الإصابة في خروج إنسيني من مواجهة جنوى في الجولة الثانية بعد مرور 22 دقيقة فقط.

ووفقا للتقارير فأن الجناح الإيطالي سيغيب عن صفوف نابولي لما يقارب الشهر.

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وسيغيب على ضوء الإصابة إنسيني عن مواجهة يوفنتوس في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

إنسيني سجل هدفا في فوز نابولي على بارما في الجولة الافتتاحية من الدوري الإيطالي.

نابولي يوفنتوس في إيطاليا الدوري الإيطالي لورينزو إنسيني
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