سيف الدين الجزيري: تلقيت استدعاءً من منتخب تونس.. وعشت أسبوعا صعبا

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 - 18:14

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري - الأهلي - المقاولون العرب - أحمد فتحي

أعلن سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب انضمامه لمنتخب تونس في معسكر شهر أكتوبر المقبل.

وصرّح هداف المقاولون العرب عقب الفوز الكاسح على نادي مصر 6-0: "تلقيت بالفعل استدعاءً من منتخب تونس، هذا شرف كبير لي".

وأضاف عبر أون تايم سبورتس "أسعى لتقديم أفضل ما لدي لفريقي، وانضمامي للمنتخب نتاج العمل الجاد والأداء القوي مع فريقي".

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ويمتلك الدولي التونسي مباراة واحدة فقط بقميص نسور قرطاج جاءت أمام غينيا في 2016.

وعن صراع لقب الهداف أوضح "لا يهم من يسجل الأهداف، بل أن يواصل الفريق انتصاراته".

وأتم "لقد عشت أسبوعا صعبا بعد وفاة أحد أصدقائي المقربين، كما توفت جدت أمس الاثنين".

التونسي البالغ 27 عاما رفع رصيده إلى 11 هدفا في المركز الثالث بجدول ترتيب هدافي الدوري.

فوز المقاولون العرب رفع رصيده إلى 52 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن بيراميدز الثالث و9 نقاط عن الزمالك الثاني.

سيف الدين الجزيري المقاولون العرب منتخب تونس
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