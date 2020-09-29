سيف الدين الجزيري: تلقيت استدعاءً من منتخب تونس.. وعشت أسبوعا صعبا

أعلن سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب انضمامه لمنتخب تونس في معسكر شهر أكتوبر المقبل.

وصرّح هداف المقاولون العرب عقب الفوز الكاسح على نادي مصر 6-0: "تلقيت بالفعل استدعاءً من منتخب تونس، هذا شرف كبير لي".

وأضاف عبر أون تايم سبورتس "أسعى لتقديم أفضل ما لدي لفريقي، وانضمامي للمنتخب نتاج العمل الجاد والأداء القوي مع فريقي".

ويمتلك الدولي التونسي مباراة واحدة فقط بقميص نسور قرطاج جاءت أمام غينيا في 2016.

وعن صراع لقب الهداف أوضح "لا يهم من يسجل الأهداف، بل أن يواصل الفريق انتصاراته".

وأتم "لقد عشت أسبوعا صعبا بعد وفاة أحد أصدقائي المقربين، كما توفت جدت أمس الاثنين".

#المقاولون_العرب يمطر شباك #نادى_مصر بسداسية ⚽️💥 أحرز سداسية المقاولون لويس إدوارد هدفين فى الدقيقتين 1 و30، وسيف الدين الجزيري هدفين فى الدقيقتين 11 و45+2 ومحمد مجلي فى الدقيقة 18 ومحمد سالم فى الدقيقة 66 #الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/zzN7EzBiT3 — WATCH iT! (@WatchiTMENA) September 29, 2020

التونسي البالغ 27 عاما رفع رصيده إلى 11 هدفا في المركز الثالث بجدول ترتيب هدافي الدوري.

فوز المقاولون العرب رفع رصيده إلى 52 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن بيراميدز الثالث و9 نقاط عن الزمالك الثاني.