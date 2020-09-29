سلبية تحليل دم الأهلي قبل مواجهة الترسانة

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي سلبية تحليل دم "رابيد تيست" الذي أجراه الفريق قبل انطلاق المران الصباحي أمس الإثنين، استعدادا لمواجهة الترسانة في كأس مصر.

ويلعب الأهلي ضد الترسانة مساء الأربعاء، في دور الـ16 لكأس مصر.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري تحليل "رابيد تيست" وفقا للبروتوكول الطبي الذي تم تعديله مؤخرا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا قبل المباريات الرسمية.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة الترسانة في كأس مصر.

وفاز الأهلي قبل أيام على طنطا في الدوري المصري، وبعد مواجهة الترسانة يلعب ضد المقاولون العرب في الجولة الـ31 للدوري..