انتهت في الدوري - إنبي (1) - (0) مصر للمقاصة.. نهاية المباراة

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 - 17:27

كتب : FilGoal

محمد إبراهيم - مصر المقاصة ضد إنبي

يستضيف إنبي فريق مصر للمقاصة ضمن مباريات الجولة 30 من مسابقة الدوري المصري.

يحتل إنبي المركز السادس بـ 41 نقطة بينما مصر للمقاصة سابعا برصيد 40 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق83 العارضة تنقذ مرمى محمود جاد وتتصدى لركلة جزاء محمد إبراهيم

ق82 احتساب ركلة جزاء للمقاصة بعد العودة إلى تقنية الفيديو

ق58 محمود قاعود يسجل الأول

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق18 هدف ملغي لمحمد شريف

انطلاق المباراة

في الدوري إنبي المقاصة
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