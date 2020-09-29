هيمنة تامة.. المقاولون يفوز على نادي مصر بسداسية

فاز نادي المقاولون العرب على ضيفه نادي مصر بنتيجة 6-0 ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء.

هيمنة المقاولون بدأت مع أول دقيقة في عمر اللقاء، وبالتحديد بعد 57 ثانية فقط، تمريرة بينية متقنة من وسط الملعب وصلت إلى الكولومبي لويس إدوارد الذي توغل داخل منطقة الجزاء وراوغ عصام ثروت حارس المرمى ثم سدد بسهولة داخل الشباك.

وبعد 4 دقائق انفرد سيف الدين الجزيري بعصام ثروت وكاد أن يكون الهدف الثاني، لكنه تعثر وفقد السيطرة وسقط أرضا لتتحول اللعبة إلى ركلة مرمى.

وفي الدقيقة 11 أضاف المقاولون الهدف الثاني، بعد كرة طولية من ركلة ثابتة في وسط الملعب، أرسلت إلى منطقة جزاء نادي مصر، ليبعدها المدافع برأسه لتسقط أمام سيف الدين الجزيري، داخل منطقة الجزاء، ليسدد اللاعب الكرة وترتطم بأقدام لاعبي نادي مصر وتسكن الشباك.

وأضاف المقاولون الهدف الثالث عن طريق محمد مجلي، بعد انطلاقة من شكري نجيب الذي أرسل عرضية من جهة اليمين، لتصل إلى مجلي الذي وقف أمام المرمى وسدد الكرة فارتدت من عصام ثروت، ثم دخل بها مجلي إلى المرمى مسجلا ثالث الأهداف في الدقيقة 18.

لم تتوقف أهداف المقاولون عند هذا الحد في الشوط الأول، إذ انطلق سيف الدين الجزيري مع لويس إدوارد وسجلا واحدا من أجمل أهداف الجولة في الدقيقة 30.

إداورد انطلق ومرر الكرة ودخل بدوره إلى منطقة الجزاء، الكرة وصلت إلى الجزيري على الطرف والذي أعدها بدوره إلى إدوارد، ليسكنها الكولومبي ببراعة في الشباك.

وأضاف سيف الدين الجزيري بدوره خامس الأهداف في الدقيقة الثانية من الوقت المتحسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وكاد نادي مصر أن يقلص الفارق في الشوط الثاني في الدقيقة 55 بعد عرضية من البديل شريف أشرف إلى رأس إيجور لكنها مرت بسلام على مرمى المقاولون.

وحاول شكري نجيب الرد في الدقيقة 57 وأرسل تسديدة قوية وخطيرة لكنها مرت بسلام على مرمى نادي مصر.

وأهدر محمد سالم فرصتين خطيرتين خلال دقيقة، الأولى في الدقيقة 63 بعد خطأ دفاعي فادح من نادي مصر ليخطف الكرة ويراوغ عصام ثروت لكن اختل توازنه وسقط ليبعد الدفاع الكرة. بعدها بدقيقة وصلت الكرة إلى سالم أمام المرمى لكنه سددها وتحولت إلى ركنية.

وعاد المقاولون لتسجيل هدفا سادسا بطريقة جميلة للغاية، تمريرة بينية من طاهر محمد البديل، إلى لويس إدوارد الذي مررها بدوره على الأرض إلى محمد سالم ليكون الهدف السادس في الدقيقة 67.

وانطلق محمد سالم في انفراد من وسط الملعب في الدقيقة 70 وسجل هدفا سابعا لكن راية التسلل حالت دون احتسابه.

وبعدها بدقيقة وصلت الكرة إلى محمد سالم داخل منطقة الست ياردة حاول تسديدها بمقصية لكنه لم يفعل ذلك بشكل صحيح ليسقط أرضا دون أن يضرب الكرة.

المقاولون فاز في الدور الأول ضد نادي مصر بنتيجة 3-1 وحاليا في الدور الثاني.

هذا الفوز رفع رصيد المقاولون إلى 52 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن بيراميدز الثالث و9 نقاط عن الزمالك الثاني.

وتجمد رصيد مصر عند 20 نقطة في المركز الـ17 قبل طنطا الأخير الذي يتذيل الترتيب برصيد 18 نقطة.