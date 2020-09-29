سموحة: ناصر ماهر وافق على الاستمرار معنا في الموسم الجديد

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 - 15:46

كتب : FilGoal

ناصر ماهر - مصر الأوليمبي - مصر - مالي

أكد أحمد سامي المدير الفني لسموحة حاجته لاستمرار ناصر ماهر ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل، وأن اللاعب وافق على ذلك.

ناصر ماهر

النادي : سموحة

سموحة

صرح سامي عبر البرنامج الإذاعي وان تو "بالفعل أتمنى استمرار (ناصر) معنا، وتجديد إعارته من الأهلي، واللاعب من جانبه وافق على البقاء مع سموحة في الموسم الجديد".

وأضاف "ناصر لاعب ذو إمكانيات غير طبيعية، أوظفه بطريقة معينة في مركز صانع الألعاب، لن أكشف عن تفاصيلها، ولكنها ستجعله في مكانة مختلفة خلال الفترة القادمة".

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وتابع "ناصر ماهر سيكون مكسبا لمنتخب مصر في مركز صانع الألعاب، يحتاج فقط لدعم نفسي وفني وكذلك إعلامي".

وأشار أحمد سامي في سياق آخر "كل المباريات صعبة، تنتظرنا مواجهة قوية ضد الإسماعيلي الذي يسعى لتحسين موقفه، ثم مباراة الزمالك في الكأس ستكون صعبة أمام فريق كبير اعتاد الفوز بهذه البطولة في المواسم الأخيرة".

وأوضح "عقدي مع سموحة يمتد لنهاية الموسم المقبل، وأحظى بدعم كبير من رئيس النادي فرج عامر، ويوفر لي الإمكانات اللازمة للنجاح".

ويحتل سموحة المركز الخامس برصيد 43 نقطة بعد مرور 30 جولة من بطولة الدوري المصري.

ناصر ماهر سموحة
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