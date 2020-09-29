رويس: سعداء لاستمرار سانشو لموسم إضافي معنا

أبدى ماركو رويس قائد بوروسيا دورتموند سعادته باستمرار جادون سانشو زميله في الفريق وعدم رحيله إلى مانشستر يونايتد. وذلك في تصريحات لشبكة "سكاي ألمانيا".

وصرح رويس ردا على سؤال عن رد فعله بعد استمرار سانشو لموسم إضافي مع فريقه قائلا: "بالنسبة لنا كلاعبين كانت أخبارا رائعة".

وواصل "نحن سعداء أن سانشو سيلعب معنا موسما آخر".

وأكمل "أيضا لأنه يصنع ويسجل ويحسم الكثير من النقاط للفريق".

ويظل سانشو هو الخيار الأول لمانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية الجارية التي تنتهي في شهر أكتوبر المقبل.

وكانت عدة تقارير من مصادر إنجليزية مختلفة قالت إن يونايتد حقق تقدما كبيرا في المفاوضات مع سانشو (20 عاما) وممثليه واتفق على البنود الشخصية، لكن ما يعطل إتمام الصفقة هو ما يطلبه دورتموند، إذ يرغب النادي الألماني في الحصول على مبلغ 108 مليون جنيه إسترليني مقابل خدمات اللاعب.

الإنجليزي صاحب الـ 20 عاما بدأ مسيرته في أكاديمية واتفورد، قبل أن ينتقل للفريق ب لـ مانشستر سيتي.

مع سيتي، لم يُسجل سانشو أي حضور مع الفريق الأول ولكنه شارك في 22 مباراة مع فريق تحت 18 عاما ونجح في تسجيل 15 هدفا وصناعة 6، كما شارك في 7 مباريات مع فريق تحت 23 عاما وسجل 3 أهداف وصنع مرتين.

وقرر سانشو الرحيل من مانشستر سيتي إلى بوروسيا دورتموند في 2017.

الموسم الماضي، سجل سانشو 20 هدفا وصنع مثلهم خلال مشاركته في 44 مباراة في كل المسابقات مع دورتموند.

ولعب صاحب الـ20 عاما في 102 مباراة بقميص دورتموند في كل المسابقات منذ انضمامه للفريق في 2017 سجل خلالها 35 هدفا وصنع 45 آخرين.

وشارك سانشو خلال الموسم الجاري في 3 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع هدفين.