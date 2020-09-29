مدرب بايرن يوضح إصابة ساني وألابا

أكد هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ غياب لاعبيه ليروي ساني ودافيد ألابا عن لقاء بروسيا دورتموند يوم الأربعاء بسبب الإصابة.

ويلعب الفريق البافاري مباراة السوبر الألماني ضد بروسيا دورتموند يوم الأربعاء.

وقال فليك في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "يعاني دافيد ألابا من مشاكل عضلية، لذلك علينا أن نرى كيف يتطور ذلك".

وأضاف "سيغيب ليروي ساني عن لقاء دورتموند بسبب إصابة في ركبته، أتمنى أن يعود عقب فترة التوقف الدولي".

وتبدأ فترة التوقف الدولي يوم 7 أكتوبر المقبل.

من جهتها، أوضحت صحيفة بيلد أن بايرن سيخسر جهود ساني لفترة تراوح بين 3 و4 أسابيع بسبب هذه الإصابة.

وكان بايرن ميونيخ قد حقق لقب السوبر الأوروبي الأسبوع الماضي على حساب إشبيلية بنتيجة 2-1.

لكن فريق هوفنهايم نجح في تحقيق فوز عريض على بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني بنتيجة 4-1 ضمن مباريات الجولة الثانية من المسابقة هذا الأسبوع.

وتعتبر تلك هي الخسارة الأولى لبايرن ميونيخ في الدوري الألماني في عام 2020 والأولى بشكل عام في مختلف البطولات هذا العام.

وكانت أخر خسارة لبايرن ميونيخ منذ 295 يوما.

وبالتحديد يوم 7 ديسمبر 2019 أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة 14 من الموسم السابق للدوري الألماني.