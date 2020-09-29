الترسانة لـ في الجول: طموحنا تحقيق المفاجأة ضد الأهلي

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 - 15:04

كتب : رضا السنباطي

الأهلي - الترسانة

قال شاكر عبد الفتاح المدير الفني للترسانة إن فريقه يطمح لتحقيق المفاجأة ضد الأهلي في مباراة دور الـ 16 لكأس مصر، غدا الأربعاء.

وتحدث عبد الفتاح لـ FilGoal.com قائلا: "الاستسلام للهزيمة يعني عدم مشاركتنا في اللقاء، لكننا نستعد بكل جدية".

وأوضح "استغنينا عن 7 لاعبين قبل استئناف دوري الدرجة الثانية، وصعدنا 3 ناشئين للفريق الأول".

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وأردف "الأهلي سيلعب بالبدلاء؟ هذا لا يعني شيئا، الكل يشارك باسم الأهلي لذلك ستكون مباراة صعبة. الأهلي حقق الدوري ولم يخسر مرة واحدة سوى أمام الزمالك".

وأكد "الحديث حول رحيل ريني فايلر عقب مباراتنا؟ بالطبع سيكون تركيزه على الصعود حتى لو كان هذا الكلام صحيح، وسيبتغي إرضاء الجماهير والإدارة وعدم توديع البطولة".

وأكمل "شاركت أمام الأهلي لاعبا ومدربا، ومباريات الفريقين دائما بها تنافس كبير".

وأتم "موقف الترسانة في جدول الترتيب وهبوطه للدرجة الثالثة لا يعبر عن تاريخ النادي، لكننا نسعى لتصحيح الأمور".

الأهلي الترسانة كأس مصر
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