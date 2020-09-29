ريكاردو: لدي صلاحيات كاملة لإعادة الإسماعيلي إلى مسيرة الانتصارات

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 - 14:55

كتب : ياسر الشريف

ريكاردو

قال هيرون ريكاردو مدرب الإسماعيلي إن الانتصار أمام طلائع الجيش سيمنح لاعبيه دفعة قوية لاستعادة نغمة الانتصارات في الدوري المصري، كما شدد على حصوله على الصلاحيات الكاملة لعودة الفريق إلى مساره الصحيح.

وصرح ريكاردو للصحفيين قائلا: "أشعر بسعادة كبيرة بعد الفوز أمام الطلائع، السبب وراء ذلك الانتصار إلى الروح القتالية للاعبين وإصرارهم على حصد النقاط الثلاثة".

وواصل "الانتصار سيمنح اللاعبين دفعة قوية لاستعادة الثقة وتعديل مركز الفريق بجدول الدوري".

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وأضاف "أكثر ما أعجبني خلال اللقاء هو تصحيح كثير من الأخطاء التي عانى منها الفريق خلال الفترة الماضية".

وأكمل "مساندة اللاعبين القدامة للفريق قبل مواجهة الجيش كانت مفيدة ودعمت اللاعبين ورفعت من حالتهم المعنوية".

وأتم "الجلسة التي جمعتني بإبراهيم عثمان رئيس النادي منذ أيام كان لها أثرا طيبا، خاصة دعم رئيس النادي للجهاز الفني واللاعبين وتوفير الاحتياجات ومنحي الصلاحيات الكامل لعودة الفريق إلى الانتصارات".

أحمد مدبولي سجل هدفا قاتلا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني أمام طلائع الجيش ليقود الدراويش للفوز لأول مرة منذ الجولة الـ25.

الإسماعيلي يحتل المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة.

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