ماذا قالت الصحف والمواقع العالمية بعد ما قدمته ميار شريف أمام بليسكوفا

انهالت الصحف والمواقع العالمية والجماهير بالمديح على ما قدمته ميار شريف لاعبة التنس المصرية والمصنفة 172 على العالم أمام كارولينا بليسكوفا المصنفة الرابعة على العالم في الدور الأول من رولان جاروس.

ميار خسرت بنتيجة 2-1 في المجموعات لكنها قاتلت وقدمت أداء رائعا أمام المصنفة الثانية في البطولة والرابعة عالميا.

Pliskova got lucky. Mayar Sherif was amazing. What a woman! Hoping one day you’ll leave jabeur behind and become the first Arab woman to reach the semis :) https://t.co/D7cFFDwXSe — M a y a n k (@mayaannkkk) September 29, 2020

فماذا قالت الصحف عنها؟

صحيفة "جارديان" البريطانية انهالت بالمديح على ما قدمته خلال المباراة وقالت: "ميار شريف بطريقتها في اللعب بالضربات الأمامية وتحركاتها الممتازة وسعة حيلتها جعلت مواجهتها جحيما بالنسبة لبيلسكوفا، ورفضت الاستسلام. سنرى المزيد من ميار في الأعوام المقبلة وسيكون من الرائع إن ألهمت المزيد من اللاعبين المصريين والأفارقة لكي يخطوا خطاها".

أما مجلة "ليكيب" الفرنسية فقالت: "ميار شريف المصرية المصنفة رقم 172 في العالم وأول لاعبة من دولتها تشارك في بطولة تنس كبرى صعبت الأمور تماما على بيلسكوفا في مباراة استمرت لساعتين وربع".

أما موقع Tennis.com فقال عنها: "المصرية فازت بأول مجموعة بطريقة رائعة بعد 8 إرسالات ولديها تسديدة منخفضة رائعة للغاية".

أما الموقع الرسمي لاتحاد التنس فقال: "شريف قدمت أداء لا يُنسى وكسرت إرسالين لبيلسكوفا في المجموعة الأولى لكن ذلك لم يكن كافيا لإزعاج التشيكية أكثر".

موقع "لو تيليجرام" الفرنسي قال: "بليسكوفا اضطرت للقتال لكي تتخطى ميار شريف".