بليسكوفا: ميار شريف خصم صعب للغاية.. المباراة ستدفعني للأمام في الأدوار القادمة

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 - 13:37

كتب : FilGoal

ميار شريف

أثنت كارولينا بليسكوفا المصنفة الثانية في بطولة رولان جاروس 2020 والرابعة عالميا على مستوى المصرية ميار شريف بعد مواجهتهما في الدور الأول من البطولة.

وصرحت بليسكوفا عقب المباراة قائلة: "كانت مباراة صعبة للغاية وأظن لعبت بشكل جيد وهي خصم صعب للغاية".

وواصلت "الحرارة كانت صعبة، لكن هذه المباراة ستدفعني للأمام وأشعر بشعور جيد".

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وأتمت "الظروف مختلفة تماما، أتمنى أن ألعب بشكل أفضل في الدور المقبل".

ميار (المصنفة الـ172 على العالم) قدمت أداء رائعا خلال بطولة رولان جاروس وكانت قريبة من تحقيق إنجاز تاريخي أكبر بالتفوق على بليسكوفا إلا أن التشيكية نجحت في نهاية المطاف بحسم المباراة.

وكانت ميار قد فازت في المجموعة الأولى بنتيجة 7-6 وخسرت في المجموعتين التاليتين بنتيجة 6-2 و6-4.

وتواجه بليسكوفا في الدور الثاني يلينا أوستابينكو التي فازت بدورها على الأمريكية ماديسون برينجل.

تنس رولان جاروس
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