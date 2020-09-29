بعد قتال رائع.. بليسكوفا تفوز بصعوبة أمام ميار شريف في الدور الأول من رولان جاروس

قاتلت ميار شريف بشكل رائع ومستوى مبهر دفع معلقة مباراتها أمام كارولينا بليسكوفا لإبداء إعجابها بها طوال المباراة وحتى نهايتها، لكن التشيكية نجحت بعد صعوبة بالغة في الفوز بنتيجة 2-1 في المجموعات.

كارولينا بليسكوفا المصنفة الثانية في بطولة رولان جاروس والرابعة عالميا أقصت ميار شريف المصنفة الـ172 عالميا.

المجموعة الأولى كانت خير تقديم لميار في الدور الأول في بطولة رولان جاروس كأول لاعب مصري في التاريخ (رجال ونساء) يلعب في إحدى البطولات الأربعة الكبرى للتنس.

كل لاعبة تقدمت شوط في المجموعة الأولى إلى أن جاء الشوط الرابع الذي فرضت خلاله ميار سيطرتها ولم تحصد التشيكية أي نقاط.

وقدمت اللاعبة المصرية مستوى ذكيا للغاية خلال أشواط المجموعة الأولى إلى أن تقدمت لأول مرة في المجموعة خلال الشوط الـ11.

وخلال شوط كسر التعادل الـ13، الذي استمر لأكثر من 13 دقيقة نجحت ميار في حسمه وفازت بالمجموعة.

المجموعة الثانية استمرت 8 أشواط، تمكنت خلالها بليسكوفا من حسمها بنتيجة 6-2.

وخلال المجموعة الثالثة، كانت ميار قريبة للغاية من التقدم على نظيرتها التشيكية، إذ أنها خلال الشوط الخامس تقدمت بنتيجة 3-2، قبل أن تتعادل التشيكية وتتقدم لأول مرة في المجموعة في الشوط السابع ثم توسع الفارق، إلى أن فازت به بنتيجة 6-4.

وتواجه بليسكوفا في الدور الثاني يلينا أوستابينكو التي فازت بدورها على الأمريكية ماديسون برينجل.