العضو المنتدب لـ زد يوضح الفارق بين تجربته وبيراميدز

أوضح أحمد دياب العضو المنتدب لمجموعة زد، الفارق بين تجربته، وتجربة بيراميدز.

وقال دياب عبر برنامج "الماتش" عبر قناة صدى البلد: "تجربة بيراميدز تجربة استثمارية، وخلقت منافسة في الدوري، وهدفه الفوز بالألقاب".

وأردف "أما زد، فهدفه تطوير الناشئين. نقيس نجاحنا بكم ناشيء أخرجناه للأهلي أو الزمالك أو الاحتراف الخارجي".

وشدد العضو المنتدب للمجموعة التي استحوذت على نادي مصر حسبما علم FilGoal.com: "في الموسم المقبل سيكون هدف الصعود للدوري الممتاز قائما".

وأردف "ولكن سنعتمد على الناشئين بنسبة 60% مع 40% من أصحاب الخبرات".

وكان إيهاب لهيطة مدير قطاع الرياضة بشركة "زد" قال في مؤتمر صحفي قبل أسبوع: "تم الاتفاق خلال الساعات الماضية على الاستحواذ على أحد أندية الدوري الممتاز، وسيتم الإعلان عن الاسم بشكل رسمي في الوقت المناسب".

وعلم FilGoal.com أن شركة "زد" نجحت في ضم نادي مصر لمجموعتها، بعدما صرفت النظر عن شراء نادي كوكاكولا الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية.

يذكر أن مجلس إدارة شركة "زد" للإستثمار الرياضي عقد شراكة مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني لرعاية وتدريب مواهب كرة القدم في قطاع الناشئين لأول مرة في إفريقيا.

ويشغل أنسي ساويرس منصب رئيس مجلس الإدارة فيما تضم عضوية المجلس كلا من حسن عبده، وهيثم عبد العظيم، وأحمد دياب، ومحمد فاخر، وسيف زاهر، وحازم إمام، وأحمد حسن، وعماد متعب، ومحمد زيدان، إلى جانب أحمد حسام "ميدو".