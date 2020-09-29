الرياضية السعودية: الهلال يمنح الزمالك الضوء الأخضر للتفاوض مع خربين

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 - 11:11

كتب : FilGoal

عمر خربين

منحت إدارة الهلال السعودي نظيرتها في الزمالك الضوء الأخضر للتفاوض مع السوري عمر خربين، حسبما قالت جريدة الرياضية السعودية.

وأشارت الجريدة إلى أن الزمالك قدم عرضا رسميا لشراء عقد اللاعب الذي يتبقى فيه عام واحد.

وقالت الجريدة، إن الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الفريق، لا يمانع في انتقال اللاعب السوري، مع العمل على إيجاد محترف أجنبي جديد بدلا منه في خانة أخرى.

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وأضافت "كان الهلال وقَّع عقدا احترافيا مع خربين صيف 2017، يمتد أربعة أعوام، تبقَّى منه عامٌ واحد، وقد قدَّم اللاعب مستويات مميزة مع بداية قدومه إلى النادي، وحقق جائزة أفضل لاعب في آسيا، لكنه غاب كثيرا في الموسمين الأخيرين، وأصبح يلازم مقاعد البدلاء في أغلب المباريات".

ويأتي ذلك في وقت علم فيه FilGoal.com أن ملف "بديل مصطفى محمد" كان ضمن أسباب عدم إتمام صفقة انتقال آري بابل للزمالك.

وسبق لخربين اللعب في مصر بقميص بيراميدز، حيث سجل 6 مرات في 12 مباراة.

وارتدى المهاجم السوري قميص الهلال في 67 مباراة بكل المسابقات منذ انضمامه عام 2017، وسجل 35 هدفا وصنع 12.

عمر خربين الزمالك الهلال السعودي
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