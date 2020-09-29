مباشر رولان جاروس - ميار شريف (0) - (1) بليسكوفا.. التشيكية تتقدم

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة ميار شريف أمام كارولينا بليسكوفا ضمن منافسات الدور الأول للقسم الثامن من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، رولان جاروس.

وتعد ميار شريف –المصنفة 171- أول لاعب مصري (رجل أو سيدة) على الإطلاق يصل إلى الدور الرئيسي من بطولة رولان جاروس العريقة للتنس، إحدى البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام).

وتلعب الفائزة من مباراة ميار شريف وبليسكوفا، أمام الفائزة من مواجهة اللاتفية يلينا أوستابينكو، والأمريكية ماديسون برينجل.

بليسكوفا (28 عاما) سبق لها احتلال صدارة التصنيف العالمي للتنس في يوليو 2017.

ووصلت بليسكوفا إلى نصف نهائي رولان جاروس عام 2017، كما خاضت نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس في 2016.

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المجموعة الثانية

ميار: 15

بيلسكوفا: 15

المجموعة الأولى

ميار: 30

بيلسكوفا: 45

المباراة تبدأ بعد قليل