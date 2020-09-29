انتهت رولان جاروس - ميار شريف 1 - 2 بليسكوفا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة ميار شريف أمام كارولينا بليسكوفا ضمن منافسات الدور الأول للقسم الثامن من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، رولان جاروس.

وتعد ميار شريف –المصنفة 171- أول لاعب مصري (رجل أو سيدة) على الإطلاق يصل إلى الدور الرئيسي من بطولة رولان جاروس العريقة للتنس، إحدى البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام).

وتلعب الفائزة من مباراة ميار شريف وبليسكوفا، أمام الفائزة من مواجهة اللاتفية يلينا أوستابينكو، والأمريكية ماديسون برينجل.

بليسكوفا (28 عاما) سبق لها احتلال صدارة التصنيف العالمي للتنس في يوليو 2017.

ووصلت بليسكوفا إلى نصف نهائي رولان جاروس عام 2017، كما خاضت نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس في 2016.

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المجموعة الثالثة

الشوط التاسع

ميار شريف تقلص الفارق

الشوط الثامن

التشيكية تفوز به دون أن تحصد ميار أي نقاط

الشوط السابع: استمر لأكثر من 14 دقيقة

التشيكية تتقدم لأول مرة في المجموعة الثالثة.

الشوط السادس

التشيكية تتعادل

الشوط الخامس

ميار تتقدم مجددا

الشوط الرابع

التشيكية تتعادل

الشوط الثالث

ميار تتقدم

الشوط الثاني

التشيكية تتعادل

الشوط الأول:

ميار تفوز بدون أن تحقق التشيكية أي نقاط

المجموعة الثانية: بليسكوفا تفوز بها

الشوط السابع

المصرية تفوز بشوط ثان في المجموعة الثانية.

الشوط السادس

التشيكية تتقدم مجددا

الشوط الخامس

التشيكية تتقدم مجددا

الشوط الرابع

التشيكية تضاعف التقدم

الشوط الثالث

بليسكوفا تتقدم

الشوط الثاني

المصرية تتعادل

الشوط الأول

التشيكية تفوز به

المجموعة الأولى - ميار تفوز بها 7-6

الشوط الـ13

ميار: 12

بليسكوفا: 11

الشوط الـ12

التشيكية تتعادل وبداية شوط كسر التعادل

الشوط الـ11

ميار تتقدم للمرة الأولى في أشواط المجموعة الأولى.

الشوط العاشر

ميار تتألق بذكاء شديد وتتعادل

الشوط التاسع

بيلسكوفا تتقدم

الشوط الثامن

التعادل مجددا

الشوط السابع

التشيكية تفوز بالشوط

الشوط السادس

ميار تتعادل بذكاء

الشوط الخامس

بيلسكوفا تفوز به

الشوط الرابع

ميار تفوز به ولم تحصد التشيكية أي نقاط

الشوط الثالث

ميار: 30

بيلسكوفا: 45

الشوط الثاني

ميار: 45

بيلسكوفا: 30

الشوط الأول

ميار: 30

بيلسكوفا: 45

المباراة تبدأ بعد قليل