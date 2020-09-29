مواعيد مباريات الثلاثاء 29 سبتمبر 2020.. بيراميدز يواجه الاتحاد وتوتنام ضد تشيلسي في الكأس

تشهد الجولة الـ30 من الدوري المصري الممتاز إقامة 3 مباريات يوم الثلاثاء.

المقاولون العرب يستضيف نادي مصر في الثالثة عصرا ويذاع اللقاء على قناة "أون تايم سبورتس 1"، ويحل مصر للمقاصة ضيفا على إنبي في الخامسة والنصف مساء على قناة "تايم سبورت.

وفي الثامنة مساء يواجه بيراميدز ضيفه الاتحاد السكندري ويذاع اللقاء على قناة "أون تايم سبورتس 1".

ويحل فالنسيا ضيفا على ريال سوسيداد في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني ويذاع على قناة "بي إن سبورتس 3".

ويستضيف توتنام هوتسبر نظيره اللندني تشيلسي ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، ويذاع اللقاء على قناتي "بي إن سبورتس 1 و2". بتعليق حفيظ دراجي.

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