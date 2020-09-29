إكرامي: انتقلت لـ بيراميدز للمنافسة على البطولات.. ومتفائل بقراري

قال شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز إن اختياره الانضمام للفريق جاء لرغبته في المنافسة على البطولات.

وتحدث إكرامي لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "اخترت الانتقال إلى بيراميدز للمنافسة على البطولات".

وعن المنافسة على حراسة المرمى في الفريق قال: "أي ناد يريد المنافسة على البطولات يمتلك الكثير من اللاعبين المميزين هذا طبيعي".

وواصل "كان ممكن أذهب لأي ناد وألعب أساسي، لكنني فضلت الانتقال لناد ينافس على البطولات وند، لذا اخترته".

وتابع " متفائل بانتقالي لبيراميدز، لم أكن متسرعا في قراري وفكرت كثرا والآن بداية مرحلة جديدة".

وبسؤاله عن اللعب أمام جمهور وهل يكون صعبا بعد رحيله عن الأهلي قال: "لعبت مع فرق أخرى أمام الأهلي وأنا لا أتحدى الأهلي بانتقالي لبيراميدز".

وأتم "ما يحدث الفارق هو شخصية اللاعب، لم أنتقل لبيراميدز لتحدي أي ناد، نحن نطبق مبدأ الاحترافية فقط".

وانضم إكرامي إلى بيراميدز قادما من الأهلي في صفقة انتقال حر.