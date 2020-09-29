اسكواش - مفاجآتان في افتتاح السلسلة الختامية الدولية

خسر المصريان طارق مؤمن وكريم عبد الجواد في افتتاح مبارياتهما بالسلسلة الختامية لأفضل 8 لاعبين في العالم بالاسكواش.

ويستضيف نادي وادي دجلة السلسلة الختامية لرجال وسيدات الاسكواش في الفترة من 28 سبتمبر إلى 4 أكتوبر.

وفازت نور الشربيني في افتتاح البطولة بنتيجة 2-0 على النيوزلاندية جويل كينج، وفي نفس المجموعة نجحت نوران جوهر في الفوز على سارة جان بيري بنفس النتيجة.

أما في المجموعة الثانية فأقيمت مباراة واحدة تغلبت فيها نور الطيب على الأمريكية أماندا صبحي بشوطين دون رد.

وعلى مستوى الرجال حقق علي فرج الفوز على الألماني سيمون روزنر 2-0 بينما خسر كريم عبد الجواد أمام البيروفي دييجو إلياس 1-2.

كما افتتح طارق مؤمن مشواره بالخسارة 1-2 أمام الويلزي جويل كينج في افتتاح مبارياته بالمجموعة.

ويقام دور المجموعات حتى يوم الخميس بينما نصف النهائي الجمعة، والنهائي يوم السبت.