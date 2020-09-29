اسكواش - مفاجآتان في افتتاح السلسلة الختامية الدولية

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 - 00:22

كتب : محمد سمير

طارق مؤمن

خسر المصريان طارق مؤمن وكريم عبد الجواد في افتتاح مبارياتهما بالسلسلة الختامية لأفضل 8 لاعبين في العالم بالاسكواش.

ويستضيف نادي وادي دجلة السلسلة الختامية لرجال وسيدات الاسكواش في الفترة من 28 سبتمبر إلى 4 أكتوبر.

وفازت نور الشربيني في افتتاح البطولة بنتيجة 2-0 على النيوزلاندية جويل كينج، وفي نفس المجموعة نجحت نوران جوهر في الفوز على سارة جان بيري بنفس النتيجة.

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أما في المجموعة الثانية فأقيمت مباراة واحدة تغلبت فيها نور الطيب على الأمريكية أماندا صبحي بشوطين دون رد.

وعلى مستوى الرجال حقق علي فرج الفوز على الألماني سيمون روزنر 2-0 بينما خسر كريم عبد الجواد أمام البيروفي دييجو إلياس 1-2.

كما افتتح طارق مؤمن مشواره بالخسارة 1-2 أمام الويلزي جويل كينج في افتتاح مبارياته بالمجموعة.

ويقام دور المجموعات حتى يوم الخميس بينما نصف النهائي الجمعة، والنهائي يوم السبت.

اسكواش طارق مؤمن
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