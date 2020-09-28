المصري يستعيد نغمة الانتصارات بفوز صعب على أسوان

استعاد المصري نغمة الانتصارات بالفوز على أسوان اليوم الإثنين بهدف دون رد في ملعب برج العرب.

وأقيمت المباراة لحساب الجولة 30 من الدوري.

سجل هدف المباراة الوحيد عمر كمال في الدقيقة 22 من عمر اللقاء بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من محمود وادي.

وأصبح ذلك الفوز هو الأول للمصري منذ أربع مباريات بعد التغلب على حرس الحدود.

فيما تعد هذه هي ثاني هزائم أسوان على التوالي بعد السقوط ضد الجونة.

بتلك النتيجة وصل رصيد المصري لـ33 نقطة يحتل بهم المركز الـ13 وله مباراتين مؤجلتين.

فيما تجمد رصيد أسوان عند 34 نقطة يحتل بهم المركز العاشر.