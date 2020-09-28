مدربا الإسماعيلي لـ في الجول: الفوز على الطلائع يساعدنا على قتل التوتر للتحسن

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 22:20

كتب : ياسر الشريف

الأهلي - الإسماعيلي

قال أحمد العجوز المدرب العام للإسماعيلي أن الفوز على طلائع الجيش بداية خطوة لقتل التوتر في الفريق مؤكدا إنهم كانوا ينتظرون تحقيق نتيجة إيجابية.

وفاز الإسماعيلي على طلائع الجيش اليوم الإثنين بهدف دون رد سجله أحمد مدبولي في الجولة 30 من الدوري.

ويحتل الدراويش المركز الـ12 برصيد 34 نقطة وله مباراة مؤجلة.

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وقال أحمد العجوز لـFilGoal.com: "سيساعدنا الفوز على قتل التوتر ومع كل مباراة سنظهر بشكل أفضل".

وأضاف "سنواصل العمل لعلاج الأخطاء بحثا عن حصد المزيد من النقاط".

فيما قال أبو طالب العيسوي مدرب الفريق: "كنا نحتاج الفوز لرفع المعنويات لدى اللاعبين وعهدنا على تأمين وسط الملعب بثلاثي ارتكاز".

وأتم "الفوز يجعلنا أكثر راحة في المباريات المقبلة وسنواصل علاج الأخطاء قبل المباريات الهامة".

طلائع الجيش الإسماعيلي في الدوري
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