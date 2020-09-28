كرة يد – الزمالك يهزم سموحة في افتتاح مبارياته بالدوري

تغلب فريق كرة اليد في الزمالك على منافسه سموحة اليوم الإثنين بنتيجة 33-27 في افتتاح مبارياته الدوري المرتبط بالمجموعة أ.

وانتهى الشوط الأول بتفوق الزمالك بنتيجة 15-12.

ويقود الفريق حاليا حيسن زكي في منصب المدير النقي وحسن يسري في منصب المدرب.

وتعد هذه هي المباراة الأولى للزمالك في الموسم الجاري فيما هي الثانية لسموحة.

وكان سموحة فاز على حدائق الأهرام في الجولة الأولى بنتيجة 28-24.