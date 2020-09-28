كرة يد – الزمالك يهزم سموحة في افتتاح مبارياته بالدوري

الإثنين، 28 سبتمبر 2020 - 22:11

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك وسموحة كرة يد

تغلب فريق كرة اليد في الزمالك على منافسه سموحة اليوم الإثنين بنتيجة 33-27 في افتتاح مبارياته الدوري المرتبط بالمجموعة أ.

وانتهى الشوط الأول بتفوق الزمالك بنتيجة 15-12.

ويقود الفريق حاليا حيسن زكي في منصب المدير النقي وحسن يسري في منصب المدرب.

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وتعد هذه هي المباراة الأولى للزمالك في الموسم الجاري فيما هي الثانية لسموحة.

وكان سموحة فاز على حدائق الأهرام في الجولة الأولى بنتيجة 28-24.

كرة يد الزمالك سموحة
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